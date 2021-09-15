Циклон «Кийан» покидает Петербург. В городе стихнет ветер, но по-прежнему будет холодно и дождливо

Петербург находится в тыловой части североатлантического циклона, который уходит на восток. Из-за него 15 сентября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.
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