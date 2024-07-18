Зак Браун: Проблемы в Red Bull будут иметь долгосрочное влияние

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Зак Браун считает, что Red Bull столкнётся с последствиями скандала, который разразился вокруг руководителя команды Кристиана Хорнера, который обострил ситуацию внутри коллектива и так или иначе повлиял на решение ряда сотрудников покинуть чемпионскую команду.
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