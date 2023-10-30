Смерть, ссылка и голод: непростое детство Александра Збруева

Александр Збруев родился в интеллигентной московской семье. Его отец — Виктор Алексеевич Збруев был заместителем наркома связи СССР, а мама — Татьяна Федорова-Збруева имела дворянское происхождение и блестящее образование.
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