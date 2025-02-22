Помилованного Трампом экс-главу ультраправых задержали в Вашингтоне

Сотрудники полиции 21 февраля задержали в Вашингтоне экс-главу ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио, ранее осужденного за планирование штурма Капитолия и в январе помилованного президентом США Дональдом Трампом.
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