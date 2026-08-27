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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер: «Маневр Норриса напомнил мне знаменитый обгон Хаккинен-Шумахер в Спа в 2000 году»

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал о том, что ему очень понравились атакующие действия Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов и то, как гонщик « Макларена » обогнал Андреа Кими Антонелли .

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