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Из-за отравления кадетский корпус в Подмосковье проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

Из-за отравления кадетский корпус в Подмосковье проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

С острым кишечным расстройством госпитализированы 19 кадетов.Управлением Роспотребнадзора по Московской области сообщило о начале эпидемиологического расследования по факту массового отравления кадетов в подмосковном Дединово.

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