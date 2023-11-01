Из-за отравления кадетский корпус в Подмосковье проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

С острым кишечным расстройством госпитализированы 19 кадетов.Управлением Роспотребнадзора по Московской области сообщило о начале эпидемиологического расследования по факту массового отравления кадетов в подмосковном Дединово.
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