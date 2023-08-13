"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?

Валерий Фоменков

В том то и дело, что война идёт только с укро-фашистской стороны. Со стороны России война не идёт, ведется СВО, т.е. небольшая военная операция. Отсюда и все беды. А пора бы уже начинать войну! Тогда и жертв будет стократно меньше, и закончится всё очень быстро.