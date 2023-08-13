Вы часто видите его на телеэкранах, выступающего в качестве эксперта. Говорят - это будущее России. Александр Артамонов.
"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?
Комментарии
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Валерий Фоменков
В том то и дело, что война идёт только с укро-фашистской стороны. Со стороны России война не идёт, ведется СВО, т.е. небольшая военная операция. Отсюда и все беды. А пора бы уже начинать войну! Тогда и жертв будет стократно меньше, и закончится всё очень быстро.
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10 час.
Владимир Алсаев
он прав
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10 час.
Владимир Карпов
Предлагаете нам быть нормальными людьми с нелюдьми ???
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5 час.
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