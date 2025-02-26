Избыточный вес и пищевые привычки женщины во время беременности влияют на развитие моторных функций ребенка

Во многих исследованиях было показано, что физическое и эмоциональное состояние женщины во время беременности оказывают значительное влияние на развитие ребенка в будущем В новом исследовании фокус внимания решили обратить на влияние массы тела и пищевых привычек будущей мамы на развитие ребенка.