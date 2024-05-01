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Ник Нерс травмировал палец, на эмоциях ударив рукой во время 5-го матча. Теперь он не может держать маркер и рисовать комбинации

Главный тренер «Сиксерс» эмоционально отреагировал на судейское решение и стукнул рукой по твердому предмету.

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