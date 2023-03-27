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В Адыгее обсудили вопросы поддержки новых регионов страны

В Адыгее обсудили вопросы поддержки новых регионов страны

Обсуждались вопросы поддержки новых регионов страны и формирования плана восстановительных работ в 2023 – 2025 годах по объектам, требующим восстановления в рамках закрепления за субъектами Российской Федерации населенных пунктов новых регионов.

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