Астраханская область внизу всероссийского рейтинга по доступности аренды жилья

Только тот ли рейтинг нужен жителям нашего региона? В свете роста цен на квартиры и резкого подъема ставок на ипотеку особое внимание обращено на аренду жилья – реальную альтернативу покупок на рынке недвижимости.
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