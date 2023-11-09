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Астраханская область внизу всероссийского рейтинга по доступности аренды жилья

Астраханская область внизу всероссийского рейтинга по доступности аренды жилья

Только тот ли рейтинг нужен жителям нашего региона? В свете роста цен на квартиры и резкого подъема ставок на ипотеку особое внимание обращено на аренду жилья – реальную альтернативу покупок на рынке недвижимости.

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