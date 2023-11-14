Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Алматы 14 ноября

Высокая концентрация вредных примесей ожидается в воздухе над Алматы, передает inAlmaty.kz. Как сообщали в "Казгидромете", yеблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.