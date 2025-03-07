Поздравляю мою любимую подругу, Карбовскую Анну, с днем рождения! 🎉 В этот день хочу пожелать тебе море счастья, много здоровья и горы удачи! Ты — моя самая близкая подруга, ты была со мной в самые тяжелые моменты, я благодарна судьбе за то что ты есть в моей жизни! Также я хочу пожелать тебе исполнения всех твоих желаний, чтобы у тебя все получилось, а наша дружба была только крепче!! Спасибо за все моменты которые были у нас, я люблю тебя, Аня!! Желаю тебе только самого лучшего! С днём рождения!!💋💋🫶🏻 С любовью, Ксюша 💘💋.