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Региональная Юридическая Служба

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Женщины-ангелы открыли ракету в Краснодаре

Женщины-ангелы открыли ракету в Краснодаре

В одном из краснодарских дворов появился необычный арт-объект, притягивающий взгляды прохожих. Шестиметровая ракета из металла, будто сошедшая со страниц космической одиссеи, гостеприимно распахнула свои люки, приглашая горожан отправиться в увлекательное путешествие.

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