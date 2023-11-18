Серхио Перес: Мне ещё повезло, что я прошел во второй сегмент

Серхио Перес: Мне ещё повезло, что я прошел во второй сегментGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес прокомментировал свой провал в квалификации Гран При Лас-Вегаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии