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В Пермском крае полицейские и общественники провели мероприятие для детей, приуроченное ко Дню России

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» и в преддверии празднования Дня России представитель Общественного совета при УМВД России по г.

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