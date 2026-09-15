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Аргументы недели

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Если НАТО на Днепре, значит, будет война

Если НАТО на Днепре, значит, будет война

В последние дни мировые информационные агентства захлебнулись в истерике. Ленты новостей пестрят взаимоисключающими заголовками, дипломатическими утечками и откровенными вбросами.

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