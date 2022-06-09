Президент України Володимир Зеленський (архівне фото) Україна ввела санкції проти Путіна У список санкцій потрапили також десятки інших високопоставлених російських чиновників Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій, включаючи заморожування активів та заборону на поїздки, щодо президента Росії Володимира Путіна та десятків інших високопосадовців, повідомляється на сайті українського лідера.