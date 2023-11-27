Киев хочет запретить русский язык даже для своих глухонемых граждан

На Украине решили «отмахнуться от России» и запретить русский язык … для глухонемых. «Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость», – заявила изданию The Kyiv Independent член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.
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