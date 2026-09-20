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MeMo-Logic

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Международное право: воля добрая или воля сильного? Право, которое вроде есть, а вроде его нет

Статья разбирает парадокс современного международного права: формально оно существует , но фактически не способно принудить сильные государства к соблюдению норм.

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