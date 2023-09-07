Турция договорилась о с Россией о поставке 1 млн тонн зерна Евгения КомароваРоссия и Турция достигли существенного прорыва в переговорах о передаче последней 1 миллиона тонн зерна для последующей переработки и поставки в страны, нуждающиеся в гуманитарной помощи.
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