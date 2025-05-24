Амир и Виктория: ЗАГС назвал популярные имена новорожденных в Татарстане

Автор: Наталья РыбаковаЗа две недели недели ЗАГСы Татарстана зарегистрировали рождение 1340 детей. Самые популярные и редкие имена, которыми родители назвали своих детей, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.
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