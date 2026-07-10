Форвард московского «Спартака» Гарсия рассказал, за кого болеет на ЧМ

Фото: spartak.com Нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале чемпионата мира по футболу, а также отметил африканские сборные: «Конечно, я слежу за чемпионатом мира по футболу, это один из самых больших турниров.