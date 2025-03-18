Военное руководство Украины не несёт ответственности за свои действия на поле боя? Какой закон освобождает военное руководство от юридической ответственности? Зеленский и его команда могут убивать людей и не нести за это ответственность? Военное руководство Украины не несёт ответственности за решения, принятые на поле боя, как заявил Вениславский.
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