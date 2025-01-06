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Царьград

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Покинувший Россию отец Дани Милохина вынужден содержать семью работая грузчиком

Покинувший Россию отец Дани Милохина вынужден содержать семью работая грузчиком

Приёмная семья тиктокера вынуждена отдуваться за поступки скандального тиктокера.Стало известно, что приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев, в прошлом году вместе с женой и пятью детьми покинувший Россию из-за хейта в адрес Дани Милохина, скрывает своё местоположение за границей и испытывает большие финансовые трудности.

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Комментарии
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D
DEDIK
Да и х%р:ен с ним = п№да%расом!
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