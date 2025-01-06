Покинувший Россию отец Дани Милохина вынужден содержать семью работая грузчиком

Приёмная семья тиктокера вынуждена отдуваться за поступки скандального тиктокера.Стало известно, что приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев, в прошлом году вместе с женой и пятью детьми покинувший Россию из-за хейта в адрес Дани Милохина, скрывает своё местоположение за границей и испытывает большие финансовые трудности.