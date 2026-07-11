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Студенты создали тепловую карту вузов Рязанской области

Студенты создали тепловую карту вузов Рязанской области

РЯЗАНЬ, 11 июля, ФедералПресс. Студенты второго курса Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Есенина разработали интерактивную тепловую карту вузов и средних специальных заведений региона для областного минобра.

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