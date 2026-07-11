Студенты создали тепловую карту вузов Рязанской области

РЯЗАНЬ, 11 июля, ФедералПресс. Студенты второго курса Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Есенина разработали интерактивную тепловую карту вузов и средних специальных заведений региона для областного минобра.
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