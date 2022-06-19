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Mango прекратит прямые продажи в России

Mango прекратит прямые продажи в России

Испанская компания Mango, занимающаяся выпуском одежды, решила прекратить прямые продажи в России в связи с «международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине», пишет издание El Pais со ссылкой на источники в компании.

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