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Глава судейского комитета РФС Каманцев: слова Карпина являются некорректными

Глава судейского комитета РФС Каманцев: слова Карпина являются некорректными

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что для него слова главного тренера "Ростова" после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА являются некорректными, передает "Матч ТВ".

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