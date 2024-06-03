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Впервые с 2019 года россияне есть только у одного финалиста Кубка Стэнли («Флорида» – 3, «Эдмонтон» – 0)

В решающей серии плей-офф НХЛ встретятся «Флорида» и «Эдмонтон».  За «Пантерс» выступают три российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

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