IEEE: программный алгоритм заставил компьютер работать быстрее в 1,95 раза

Американские IT-инженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ значительно ускорить работу компьютерных систем без необходимости улучшать оборудования, а также снизить их энергопотребление.
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