«Нам положено без очереди!»: мигранты в московской поликлинике заблокировали три кабинета, мама с талоном ушла в платную клинику

Так Марина представляла свой визит в районную детскую поликлинику. У нее был электронный талон, отгул на работе и четкий план: сделать прививку семилетнему Артему и успеть в магазин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Московском метр...
- Мигрантов начнут ...
- Почему Зеленский ...
Вопрос. А что мигранты вообще делают в районной поликлинике? Их место лечения как раз в платной, а не наоборот.
Они лезут не только в поликлиники!
Они уже пролезли в правоохранительную систему, в систему госуправления.
Они оккупировали все места, где есть возможность заработать: Рынки, доставка, такси....
Сейчас они лезут в начальники. И очень скоро случится так, что русский окажется беднее приезжего таджика. И ему не останется ничего другого, как пойти к нему в батраки...
Ну, а над зданием какой- нибудь мэрии он увидит зеленое знамя победившего ислама...