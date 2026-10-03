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Медвежий угол

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«Нам положено без очереди!»: мигранты в московской поликлинике заблокировали три кабинета, мама с талоном ушла в платную клинику

«Нам положено без очереди!»: мигранты в московской поликлинике заблокировали три кабинета, мама с талоном ушла в платную клинику

Так Марина представляла свой визит в районную детскую поликлинику. У нее был электронный талон, отгул на работе и четкий план: сделать прививку семилетнему Артему и успеть в магазин.

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Sergey Ivanov

Они лезут не только в поликлиники!
Они уже пролезли в правоохранительную систему, в систему госуправления.
Они оккупировали все места, где есть возможность заработать: Рынки, доставка, такси....
Сейчас они лезут в начальники. И очень скоро случится так, что русский окажется беднее приезжего таджика. И ему не останется ничего другого, как пойти к нему в батраки...
Ну, а над зданием какой- нибудь мэрии он увидит зеленое знамя победившего ислама...