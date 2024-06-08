Число случаев онкологических заболеваний во всем мире неуклонно растет, и Россия не является исключением.
Российские ученые могут спаси Миддлтон, но пойдет ли на такие меры королевская семья?
Комментарии
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Регина Толстоброва
у нас что, спасать не кого.
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16 час.
Наталия
Лучше не связываться с этой королевской семьей и с этим государством. Если все пойдет не так, как хотелось бы, обвинят даже не Гинцбурга, а Россию. Да и Гинцбургу особой веры нет. Коммерсант и пиарщик.
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13 час.
лл
лина любимцева
СВОИХ СПАСАЙТЕ!! Англия против России оружие поставляет, наших парней убивает, а наши учОные будут английскую Миддлтон спасать ?!! ТОЛЬКО ПОПРОБУЙТЕ!!
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12 час.
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