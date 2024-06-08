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Несекретные материалы

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    Ура!Разлив нефти пара...
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    СВОИХ СПАСАЙТЕ!! Англия  против России оружие поставляет, наших парней убивает,  а наши учОные будут английскую Миддл...Российские ученые...
  • Наталия
    Лучше  не связываться с этой королевской семьей и с этим государством. Если все пойдет не так,  как хотелось бы, обви...Российские ученые...

Российские ученые могут спаси Миддлтон, но пойдет ли на такие меры королевская семья?

Российские ученые могут спаси Миддлтон, но пойдет ли на такие меры королевская семья?

Число случаев онкологических заболеваний во всем мире неуклонно растет, и Россия не является исключением.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
у нас что, спасать не кого.
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16 час.
Наталия
Лучше  не связываться с этой королевской семьей и с этим государством. Если все пойдет не так,  как хотелось бы, обвинят даже не Гинцбурга, а Россию. Да и Гинцбургу особой веры нет. Коммерсант и пиарщик.
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13 час.
лл
лина любимцева
СВОИХ СПАСАЙТЕ!! Англия  против России оружие поставляет, наших парней убивает,  а наши учОные будут английскую Миддлтон спасать ?!! ТОЛЬКО ПОПРОБУЙТЕ!!
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12 час.

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