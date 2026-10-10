Назаров: Гомельщина намолотила 1,2 млн т зерна, но это не предел

На фестивале-ярмарке «Дажынкі-2026» в Калинковичах управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров сообщил, что аграрии Гомельской области в этом году намолотили почти 1,2 млн т зерна, и призвал активнее внедрять орошение из-за периодических засух.