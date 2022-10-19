Нижегородская правда

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Педагоги и руководители школ пройдут курсы повышения квалификации в Мининском университете

Команды управленцев школ Нижнего Новгорода начали обучать в Мининском университете. Они пройдут курсы повышения квалификации “Лидерство в образовании: командная траектория” в рамках национального проекта “Образование” подпроекта “Педагог будущего”.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх