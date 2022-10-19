Педагоги и руководители школ пройдут курсы повышения квалификации в Мининском университете

Команды управленцев школ Нижнего Новгорода начали обучать в Мининском университете. Они пройдут курсы повышения квалификации “Лидерство в образовании: командная траектория” в рамках национального проекта “Образование” подпроекта “Педагог будущего”.
Команды управленцев школ Нижнего Новгорода начали обучать в Мининском университете. Они пройдут курсы повышения квалификации “Лидерство в образовании: командная траектория” в рамках национального проекта “Образование” подпроекта “Педагог будущего”.
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