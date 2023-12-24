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Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия лишает немцев и австрийцев доступа к добыче газа @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
а по Конституции у нас что...???
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3 час.
E
Ed
Очередная глупость - &quot; Мы гораздо мягче относимся к иностранным активам, чем они к нашим»,&quot; Без дурика ну никак!
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1 час.
Александр Каблучко
Да нет, мы не добрые. Это наши олигархи, которые здесь и там &quot;мы вашим и вашим за рубль двадцать спляшем&quot;. Бизнес и ничего личного. Весь мир торговал с Гитлером во время войны
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47 мин.

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