Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Очередная глупость - " Мы гораздо мягче относимся к иностранным активам, чем они к нашим»," Без дурика ну никак!

Александр Каблучко

Да нет, мы не добрые. Это наши олигархи, которые здесь и там "мы вашим и вашим за рубль двадцать спляшем". Бизнес и ничего личного. Весь мир торговал с Гитлером во время войны