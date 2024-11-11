Экипаж трофейной БМП Bradley рассказал о недостатках машины

Механик-водитель захваченной российскими войсками американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley рядовой Валерий Соловьев рассказал «Известиям», что научиться водить было несложно, при этом он сравнил ее с российской техникой в пользу последней.
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