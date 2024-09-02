"Полюс" - неочевидные драйверы для роста акций

На фоне роста котировок золота, которые в августе 2024 года впервые в истории взлетели выше $2500 за тройскую унцию, всё более интересными становятся золотодобытчики, чьи денежные потоки всегда заметно коррелируют с ценами на золото и слабостью курса рубля.
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