Инцидент попал на видео Жители села Тягун Заринского района засняли на видео, как медвежонок залез на яблоню ради плодов.
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