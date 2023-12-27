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Синоптик предупредил жителей Москвы о «всплеске тепла» в пятницу

По словам Шувалова, зимние пейзажи в Москве вновь сменятся на оттепель.<strong>Четверг, 28 декабря, станет самым холодным днем недели, температура воздуха опустится до -6 градусов, а 29 декабря в столице ожидается потепление, которое сохранится до конца 2023 года.

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