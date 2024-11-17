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Си Цзиньпин: сепаратизм на Тайване несовместим с миром в Тайваньском проливе

Си Цзиньпин: сепаратизм на Тайване несовместим с миром в Тайваньском проливе

Сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме, передает ТАСС.

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