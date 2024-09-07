В Росавиации рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

Бортовые самописцы Ми-8, который 31 августа потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии