В лагере на юге России, где едва не утонула девочка из Карелии, началась проверка

9-летняя девочка оказалась в реанимации после купания в бассейне в лагере на юге России. Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений при организации отдыха детей в детском-оздоровительном лагере “Созвездие” в с.
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