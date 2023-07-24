В Волгограде депортируемых мигрантов из Средней Азии и Кавказа кормят вдвое лучше, чем местных школьников

Павел Лазарев

"1.5 млрд руб на ввозе полчищ мигрантов" - В Питере арестован депутат-лидер ОПГ за незаконную легализацию мигрантов в РоссииМассовому приезду нелегалов в страну способствует лоббирование интересов со стороны депутатского корпуса. В северной столице удалось задержать целую преступную группировку, помогающую незаконными методами пристроить десятки тысяч иностранцев за взятки.Возглавлял группу Виктор Данишевский, совмещающий руководство федерацией смешанных единоборств в Ленинградской области с депутатской должностью.Под депутатским крылом. Депутат прокручивал мошеннические схемы для легализации мигрантовСледственный комитет сумел задержать настоящее ОПГ под предводительством муниципального депутата из Колпино. Попытка скрыться в Рязанскую область не дала результата, в прошлом году главаря и шесть участников арестовали для предъявления обвинения.Следователям удалось выяснить сопричастность к легализации свыше 100 тысяч выходцев из среднеазиатских республик. В Санкт-Петербурге начал образовываться настоящий анклав, представляющий реальную угрозу россиянам.В ходе следствия удалось выяснить информацию о незаконной легализации свыще 100000 мигрантов.Пример подмосковного Котельниково показывает опасность попустительства. Местным жителям удалось с трудом достучаться до властей после выложенного в сеть обращения. СК провел два масштабных рейда, задержал и депортировал сотни незаконно проживающих мигрантов. Общее количество «незваных» гостей оценивают примерно в 60-65 тысяч. В СПб удалось пристроить почти в два раза больше.Бандитские схемыПосле заседаний с коллегами Данишевский приступал к основной работе. Компания Консалтспб превратилась в своеобразную крышу. Для этого удалось открыть до 20 хостелов, позволяющих проводить бесконтрольную регистрацию приезжих за неплохие суммы.Большинство прибывших проживало в общежитии на Шоссе Революции до поиска квартиры. Именно здесь силовики провели контрольную проверку. Удалось ухватиться за ниточку, помогающую раскрутить клубок преступлений.Группировка развернулась широко, предлагая комплекс услуг за деньги. Штамповались фальшивые справки о состоянии здоровья, выдавались документы о сдаче экзамена на знание языка и патенты.Тарифы выставлялись немаленькие - до 35 тысяч с человека. Переезд для семьи стоил не менее 100 тысяч рублей. Сообщники не жалели средств на дачу взяток сотрудникам правоохранительных органов и миграционной службы.Виктору Данишевскому кроме незаконной миграции вменяется мошенничество в особо крупном размере. Вместе с подельником депутат вымогал до 180 миллионов рублей за якобы «прекращение» уголовного дела.Сумма общего ущерба от незаконной деятельности выросла до 1.5 миллиарда рублей. Сложнее подсчитать убытки от пребывания мигрантов, не знающих русского языка и сплачивающихся в диаспорах.Депутат Данишевский решил убежать от правосудия и задержан сотрудниками ФСБ в Рязанской области. Созданное им ОПГ нанесло ущерб в 1.5 миллиарда рублей.Любитель смешанных единоборств абсолютно не задумывался о последствиях легализации иностранцев, не желающих ассимилироваться в российском обществе.Жителям Ленобласти не повезло вдвойне, поскольку мигранты вполне могут обосноваться в любом населенном пункте. Страна может узнать о «новом Котельниково» в ближайшем будущем благодаря жадности и преступной деятельности «слуги народа».