Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сосиски, жаренные на Вечном огне

Сосиски, жаренные на Вечном огне

Эти фото, размещённые в публикации, не имеют отношения к конкретной, описываемой здесь ситуации. Но всё же.

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Комментарии
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сергей бесперстов
А,что касается из тупости то это вина родителей,наверное таких же ушлепков! Ну и государство в первую очередь!
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7 час.
Владимир
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2 час.
Владимир
А много людей пишущих здесь помнят про отечественную войну с Наполеоном?
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2 час.

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