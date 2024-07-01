Эти фото, размещённые в публикации, не имеют отношения к конкретной, описываемой здесь ситуации. Но всё же.
Сосиски, жаренные на Вечном огне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей бесперстов
А,что касается из тупости то это вина родителей,наверное таких же ушлепков! Ну и государство в первую очередь!
Ответить
7 час.
Владимир
"Я не понимаю, почему не поступить очень просто: на законодательном уровне ОБЯЗАТЬ включить в школьную программу просмотры ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ" Пора вспоминать дедушку Ленина в пересказе Луначарского? Будем показывать кино. Может учебники переделать? Вроде сейчас история это динамично развивающаяся наука. Учебники так и так переписывать будут по новейшей истории.
Ответить
2 час.
Владимир
А много людей пишущих здесь помнят про отечественную войну с Наполеоном?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии