Сосиски, жаренные на Вечном огне

А,что касается из тупости то это вина родителей,наверное таких же ушлепков! Ну и государство в первую очередь!

Владимир

"Я не понимаю, почему не поступить очень просто: на законодательном уровне ОБЯЗАТЬ включить в школьную программу просмотры ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ" Пора вспоминать дедушку Ленина в пересказе Луначарского? Будем показывать кино. Может учебники переделать? Вроде сейчас история это динамично развивающаяся наука. Учебники так и так переписывать будут по новейшей истории.