В Мангистау из Атырауской области эвакуированы около 1700 школьников

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Атырауской области из города Кульсары Жылойского района в настоящее время в Мангистаускую область доставлены 1678 школьников, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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