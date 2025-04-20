Андрей Травников поздравил новосибирцев со праздником Светлой Пасхи

Сегодня, в своем телеграмм канале, глава региона обратился ко всем жителям Новосибирской области с поздравлением в день Светлой Пасхи – «Уважаемые жители Новосибирской области, сердечно поздравляю вас с Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением!» Праздник Светлой Пасхи один из важнейших среди христианских праздников, в котором заложено сильное объединяющее начало: «Всех нас объединяют давние традиции, которым мы следуем из поколения в поколение.