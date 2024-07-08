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Слуцкий: США не стесняются назвать себя соучастниками преступлений Киева

Слуцкий: США не стесняются назвать себя соучастниками преступлений Киева

Вашингтон фактически не стесняется назвать себя прямым соучастником преступлений киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

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