Почему Ленин отдал Польше часть Белоруссии и Западную Украину

В своем выступлении на Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года, председатель СНК СССР Вячеслав Молотов охарактеризовал разделенную между СССР и Германией Польшу как «уродливое детище Версальского договора».
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