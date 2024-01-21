Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер выбраны болельщиками для участия в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Два игрока «Ванкувера» присоединились к 10 хоккеистам, которые ранее были отобраны лигой. Это защитник Кэйл Макар («Колорадо»), форварды Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (оба – «Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дудакова встретилась с певцом Шаманом. На UFC 294 она выходила на бой под песню «Я русский»
- Отстраненному за жест в поддержку Израиля форварду «Антальяспора» Ехезкелю предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти». Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование
- Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»
Свежие комментарии