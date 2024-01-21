Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер выбраны болельщиками для участия в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Два игрока «Ванкувера» присоединились к 10 хоккеистам, которые ранее были отобраны лигой. Это защитник Кэйл Макар («Колорадо»), форварды Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (оба – «Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»).