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Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».

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