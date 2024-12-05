Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».
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